«كورونا» يواصل تهديده للعالم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أجبر فيروس كورونا مناطق ودولاً عدة، على تشديد القيود، لمنع حدوث موجة وبائية ثانية، ستكون أقوى من الأولى فيما يبدو، ودون الوباء في سجلاته أكثر من 971.677 وفاة في العالم، وأكثر من 31.67 مليون إصابة، مُنذ اكتشافه للمرة الأولى في ووهان الصينية في ديسمبر/كانون الأول 2019.

القارة الأمريكية الأكثر تضرراً.. وأوروبا تتحصن بالقيود والكمامات

وجاءت أمريكا في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بالوباء، تليها الهند التي تسير نحو المركز الأول، ثم البرازيل في المركز الثالث، بينما احتلت روسيا المركز الرابع. وتبقى القارة الأمريكية التي تمثل أكثر من 38% من كافة الحالات الجديدة المُسجلة في الأسبوع المنصرم، بحسب منظمة الصحة العالمية، الأكثر تضرراً حتى ولو تراجعت الوفيات فيها بنسبة 22%.

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وأُصيب أكثر من خمسة ملايين بالفيروس في أوروبا حيث حذت فرنسا حذو بريطانيا، الأربعاء، بتشديدها القيود في عاصمتها ومدن أخرى كبرى. وفي المجمل، سجّلت 5.000.421 إصابة، من بينها 227.130 وفاة، وفق تعداد لفرانس برس. وفي مواجهة الارتفاع الحادّ في معدل الإصابة بالفيروس، أعلنت السلطات الفرنسية، الأربعاء، تدابير أكثر صرامة، أبرزها الغلق الكلي للحانات والمطاعم اعتباراً من السبت ولأسبوعين على الأقل. في منطقتي إيكس مارسيليا، جوادالوب، ووضعت11 مدينة كبرى أخرى، بينها باريس، في «منطقة التنبيه القصوى».

وكان بوريس جونسون، رئيس وزراء بريطانيا، البلد الأكثر تضرراً بالوباء في أوروبا، أعلن، الثلاثاء عن قيود جديدة قائلاً: سُتغلق الحانات والمطاعم التي تؤمن فيها حصرياً خدمة تقديم الوجبات للزبائن الجالسين إلى طاولات اعتباراً من العاشرة مساء وسيشجع العمل عن بعد مجدداً. وأكد جونسون أن التدابير الجديدة «قد تبقى مفروضة لستة أشهر» وسيجري تعزيزها عبر فرض غرامات أكثر تشدداً على المخالفين، وحضور قوي للشرطة ودعم من الجيش.

وأضاف: إذا أخفقت كلّ إجراءاتنا في خفض معدل انتقال الفيروس إلى ما دون واحد، حينها نحتفظ بحق فرض قيود أكثر تشدداً. وفي إسبانيا، وهي من الدول الأوروبية الأكثر تضرّراً، سُتعلن منطقة مدريد التي عادت بؤرة للوباء، الجمعة، توسيع القيود على حرية التنقّل إلى مناطق أخرى لوقف تفشّي الفيروس. ومنع أكثر من مليون شخص في العاصمة الإسبانية وضواحيها مُنذ، الاثنين، من مغادرة أحيائهم إلا لأسباب محدّدة كالتوجّه إلى العمل أو إلى الطبيب أو للدراسة أو للاستجابة لاستدعاء قضائي أو للاهتمام بأشخاص غير قادرين على تدبّر أمورهم. وطلبت المنطقة مساعدة من الجيش لإجراء الفحوص في المناطق الأكثر تضرراً.

وشهدت ألمانيا التي تعتبر قدوة في إدارة الجائحة في أوروبا، ظهور إصابات جديدة في الأسابيع الأخيرة. وتسجل هذه الإصابات خصوصاً في منطقة بافاريا حيث قررت السلطات تشديد القيود في ميونيخ مع إلزامية وضع الكمامة في وسط المدينة اعتباراً من الخميس. وبات ينبغي على اللقاءات أن تقتصر على عائلتين أو خمسة أشخاص من دون علاقة قربى كحد أقصى، على ما قال رئيس بلدية ميونيخ، ديتر رايتر. من جهة أخرى، أدرجت ألمانيا مناطق جديدة على قائمة المناطق الخطرة في 11 بلداً أوروبياً. وفي إيطاليا، سيصبح وضع الكمامة إلزامياً على مدار الساعة في وسط جنوى التاريخي في شمال البلاد، على ما أعلنت السلطات المحلية.

الصين تخفف شروط دخول الأجانب إلى أراضيها

وفي أنحاء أخرى من العالم بدأت بعض الدول بتخفيف تدابيرها كالسعودية التي ستسمح تدريجياً بأداء العمرة اعتباراً من 4 أكتوبر/تشرين الأول المقبل، للمواطنين والمقيمين في المملكة، وبعد شهر من ذلك للمعتمرين والزوار من خارجها، وذلك بعدما علّقت الرياض أداء هذه المناسك في مارس/آذار الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا. وتنوي اليابان تخفيف القيود لزيارتها اعتباراً من الشهر المُقبل من خلال السماح للرعايا الأجانب بدخولها للإقامة فيها لأكثر من ثلاثة أشهر وفقاً لوسائل الإعلام. وسيستثنى السياح من هذا الإجراء وعدد الأشخاص المسموح لهم الدخول يومياً سيحدد بألف في الوقت الذي تسعى فيه البلاد إلى تحريك عجلة اقتصادها الذي تضرر جراء فيروس كورونا، وتستعد لاستضافة الألعاب الأوليمبية في طوكيو والتي تم تأجيلها إلى 2021.

بينما خففت الصين مهد انتشار الوباء، شروط دخول الأجانب الذين يحملون إقامات معينة إلى أراضيها، في خطوة إضافية نحو عودة السكان العالقين خارج البلاد. وأعلنت وزارة الخارجية الصينية، الأربعاء، أنه بات بإمكان الأجانب الذين يحملون إقامة مرتبطة بنشاط مهني وسارية الصلاحية الدخول إلى البلاد بدون ضرورة طلب تأشيرات دخول جديدة.

ويطبق هذا الإجراء أيضاً على الأشخاص الذين ينطبق عليهم لم الشمل العائلي. لكن الطلاب غير معنيين به. ولا يزال يتعين الالتزام بحجر صحي لمدة 14 يوماً في فندق، لكل الوافدين إلى الأراضي الصينية. وبنهاية مارس/آذار الماضي، أغلقت الصين حدودها أمام الأجانب، خشية تسجيل إصابات جديدة وانتقال العدوى من أشخاص آتين من الخارج في وقت كانت تسيطر فيه على انتشار الوباء عموماً.