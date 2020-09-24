الحجرف والأمين العام للأمم المتحدة يبحثان أولويات العمل المشترك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأنطونيو جوتيريش، الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة، القضايا ذات الاهتمام المشترك وأولويات العمل المشترك بين مجلس التعاون وهيئة الأمم المتحدة، في ضوء الاتفاقيات المُبرمة بين الجانبين.

وأكد الجانبان خلال الاجتماع الافتراضي الذي عُقد الأربعاء بمناسبة افتتاح الدورة الـ 75 للجمعية العامة للأمم المتحدة، حرصهما على تعزيز تعاونهما في دراسة آثار جائحة كورونا على الاقتصاد والتنمية المستدامة. كما استعرضا مستجدات الملف اليمني، ورحبا ببيان المجموعة الوزارية بشأن اليمن، مؤكدين أهمية استئناف المفاوضات للوصول إلى حل سياسي للأزمة وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني اليمني، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، خاصة القرار 2216.

وأكدا ضرورة تعامل المجتمع الدولي مع خزان صافر من خلال ممارسة أقصى درجات الضغط على الحوثيين، لتمكين الفريق الفني من معاينة «صافر» تفادياً لكارثة بيئية واقتصادية متوقعة.