وزير الداخلية المصري يتفقد سجن طره بعد محاولة الهروب الفاشلة

وقال مصدر أمني، بحسب موقع "المصري اليوم" إن الوزير تفقد منطقة السجون للاطمئان على أفراد الشرطة ومتابعة أعمال التأمين.

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ولفت المصدر إلى أن وزير الداخلية اطمأن على المصابين المحتجزين في أحد المستشفيات التابع للقوات المسلحة.

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وأشار المصدر إلى أن "الوزير شدد على تطبيق الإجراءات الأمنية الصارمة في أعمال التأمين".

وأشاد الوزير، بحسب المصدر الأمني، بالجهود التي بذلها رجال الشرطة لإحباط محاولة هروب السجناء.

وكانت قوة التأمين بحجز الإعدام بسجن طرة تصدت لمحاولة هروب 4 من المحكوم عليهم بالإعدام، ما أسفر عن مقتل الرائد محمد عفت والعقيد عمرو عبد المنعم وأمين الشرطة عبد الحميد محمد، قبل أن يفارق مجند مصاب الحياة خلال تلقيه العلاج في المستشفى.

وتمكنت القوات من قتل المتهمين الأربعة وهم السيد السيد عطا محمد، عمار الشحات محمد السيد، حسن زكريا معتمد مرسي، مديح رمضان حسن علاء الدين.