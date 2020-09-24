ظريف: التعاون الإيراني التركي مستمر لمواجهة الحصار على قطر

موسكو - سبوتنيك. وقال ظريف في مقابلة حصرية مع وكالة "سبوتنيك": "ما كان سيتم فعله هو القيام بزيارة لتركيا في لقاء ثنائي، وقد تم تأجيلها وليس إلغاءها بسب عوائق لدينا... كما تم تأجيل خطة افتتاح القنصلية الإيرانية العامة في إسطنبول".
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وعن آفاق أي تعاون ثلاثي قطري- تركي- إيراني، أشار ظريف إلى أن طهران مستمرة في سياسة التعاون.
وقال: "تعاوننا مع تركيا على أساس ثلاثي للمساعدة في تخفيف العقوبات المفروضة على قطر من قبل المملكة العربية السعودية والثلاث دول الأخرى، وسنواصل هذا التعاون مع تركيا في هذا الصدد".
وأكد أنه في إطار هذا التعاون إيران تبقي "موانئها تحت تصرف الأتراك، ووضعنا سماءنا تحت تصرف الأتراك والقطريين، وهذه خطوة ودية، ونحن دائمًا على استعداد مع أصدقائنا في قطر لتقوية علاقة حسن الجوار".
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