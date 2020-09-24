شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة الفلسطينية تسجل 713 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية تسجيل 713 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، خلال الـ 24 ساعة الماضية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق، أعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية الدكتورة مي الكيلة، تسجيل 3 حالات وفاة، و503 إصابات جديدة بفيروس كورونا، و819 حالة تعافٍ خلال الـ24 ساعة الأخيرة.

وأضافت الوزيرة الكيلة في بيان صحفي، أن نسبة التعافي من فيروس كورونا في فلسطين بلغت 73.1%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 26.3%، ونسبة الوفيات 0.6% من مجمل الإصابات.

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وأشارت إلى أن حالات الوفاة الجديدة سجلت لمواطنة 83 عاما من بيتلو ومواطن 90 عاما من مدينة رام الله، ومواطنة 69 عاما من الخليل.

وأضافت أن الإصابات الجديدة توزعت حسب التالي: محافظة الخليل (150)، محافظة نابلس (64)، محافظة بيت لحم (79)، محافظة قلقيلية (24)، محافظة رام الله والبيرة (18)، جنين (14)، سلفيت (10)، أريحا والأغوار (11)، طولكرم (50)، طوباس (2) قطاع غزة (73)، ضواحي القدس (8).

وتابعت وزيرة الصحة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في: محافظة الخليل (123)، محافظة جنين (86)، محافظة طولكرم (22)، محافظة قلقيلية (35)، محافظة نابلس (171)، محافظة أريحا والأغوار (118)، محافظة سلفيت (7)، محافظة طوباس (20)، قطاع غزة (90)، ضواحي القدس (147).

ولفتت وزيرة الصحة إلى وجود 44 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 8 مرضى على أجهزة التنفس الاصطناعي.