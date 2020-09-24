رئيس وزراء فلسطين يؤكد رفض محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، رفض القيادة الفلسطينية لكافة محاولات الابتزاز الإسرائيلية المتعلقة بأموال المقاصة، مطالبا إسرائيل باحترام كافة الاتفاقيات الموقعة، وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية/وفا/ أن ذلك جاء خلال استقبال اشتيه، القنصل البريطاني العام فيليب هول بمدينة رام الله، اليوم الخميس، حيث بحثا مستجدات الأوضاع والتطورات السياسية، وتوجه القيادة الفلسطينية نحو إجراء الانتخابات العامة في فلسطين.
وقال أشتيه إن الحكومة الفلسطينية مستعدة لتوفير كافة السبل لإنجاح عقد الانتخابات، بعد الحوار الايجابي بين حركتي "فتح" و"حماس"، وإعادة الوهج الديمقراطي لفلسطين، وإنهاء الانقسام، وإعادة الوحدة الوطنية.
وشدد أشتية على أهمية المساعدات الأوروبية والبريطانية التي تقدم لفلسطين، ولوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، في ظل انحسار الدعم المالي الأمريكي والعربي.
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