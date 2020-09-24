خالد بن زايد يتلقى الجرعة الأولى للقاح كورونا دعما للبرنامج الوطنى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - زار الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي رئيس مكتب أبوظبي التنفيذي، اليوم الخميس، مستشفى خليفة في العاصمة الإماراتية. وتأتي الزيارة بهدف تفقد إجراءات اليوم الأول من عملية إعطاء لقاح "كوفيد- 19" للكوادر العاملة في القطاعات الحيوية من خط الدفاع الأول في الإمارة، ضمن البرنامج الوطني لاستخدام لقاح "كوفيد-19" في الإمارات. Advertisements وتقدّم الشيخ خالد بن محمد بن زايد الصفوف الأولى لتلقي لقاح "كوفيد- 19"، دعما للبرنامج الوطني لتطعيم كوادر القطاعات الحيوية.

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