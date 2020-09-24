ميليشيا الحوثى تغلق 428 مدرسة وتحرم الطلاب من التعليم فى محافظة الجوف

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الحكومة اليمنية قيام ميليشيا الحوثى بإغلاق 428 مدرسة، وحرمان أكثر من 52 ألف طالب من التعليم فى محافظة الجوف، شمالى شرق البلاد، وأوضح مكتب وزارة التربية والتعليم بمحافظة الجوف - فى بيان أوردته قناة (العربية) الإخبارية اليوم الخميس، أن ميليشيا الحوثي عمدت منذ سيطرتها على محافظة الجوف نهاية فبراير الماضي، إلى إغلاق المنشآت التعليمية فى الجوف، وحرمان عشرات الآلاف من الطلاب من التعليم.

ولفت إلى أن ميليشيا الحوثي حولت المدارس إلى ثكنات عسكرية للدفع بالطلاب للالتحاق بجبهات القتال، مشيرًا إلى أن الميليشيات تقوم بعرقلة العملية التعليمية بالجوف من خلال منع أكثر من 5 الآف في القطاع التربوي من القيام بمهامهم.

ونوه بأن الميليشيات قامت بخصم 35% من رواتبهم التي تصرف من قبل الحكومة الشرعية، موضحًا أن اجتياح ميليشيا الحوثي للجوف تسبب أيضًا بنزوح وتهجير عدد من الكادر التعليمي بالمحافظة.

وطالب المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية بالتدخل لإيقاف الانتهاكات التي تمارسها ميليشيا الحوثي ضد العملية التعليمية في محافظة الجوف.