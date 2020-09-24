التنظيمات الإرهابية تعتدى بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة فى سوريا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتدت التنظيمات الإرهابية المنتشرة بريف إدلب الجنوبى بالصواريخ على قرية جورين بريف حماة الشمالى الغربى فى سوريا، وذكرت وكالة الأنباء السورية "سانا"، اليوم الخميس، أن تنظيمات إرهابية تحاصر الأهالي بريف إدلب الجنوبي، أطلقت عدداً من الصواريخ سقطت على أطراف قرية جورين أقصى الريف الشمالي الغربي لحماة، ما تسبب في أضرار مادية.

وفي العاشر من الشهر الجاري، اعتدت التنظيمات الإرهابية بالصواريخ على قرية البركة وقلعة ميرزا شمال غرب حماة، ما تسبب في وقوع أضرار مادية في ممتلكات الأهالي.

وتواصل التنظيمات الإرهابية؛ وعلى رأسها تنظيم جبهة النصرة الإرهابي والمنتشرة بريف إدلب اعتداءاتها بالقذائف الصاروخية على القرى الآمنة في المناطق المحيطة.