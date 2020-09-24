شكرا لقرائتكم خبر عن دعم أوروبى لرفع العراق من لائحة الدول عالية المخاطر فى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الخارجية العراقية، اليوم الخميس، قرب خروج البلاد من لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، وأوضح المتحدث باسم الوزارة أحمد الصحاف - في تصريح أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء "نينا" - أن وزير الخارجية العراقى فؤاد حسين بعد لقائه عددا من نظرائه الأوروبيين ومسؤول السياسات والأمن في الاتحاد الأوروبي وشخصيات أخرى رفيعة المستوى، نجح في كسب أصواتهم ودعمهم لرفع العراق من لائحة الدول عالية المخاطر في مجال غسيل الأموال وتمويل الإرهاب كلياً في وقت قريب جداً. وأشار الصحاف إلى أن الكيانات والمؤسسات المشمولة بالحظر يمتد عملها إلى مختلف القطاعات كالاستثمار والاقتصاد والصناعة والقطاعات الأخرى، مؤكداً أن رفع الحظر عنها سيضيف دعما للاقتصاد الداخلي ويسهل تعاونها مع الحكومة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر دعم أوروبى لرفع العراق من لائحة الدول عالية المخاطر فى غسيل الأموال وتمويل الإرهاب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.