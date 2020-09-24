شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تسجل 1002 إصابة جديدة بكورونا والان مع تفاصيل الخبر
كما أعلنت الوزارة عن وفاة مصاب وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة 407 حالات.
كما أعلنت الوزارة عن شفاء 942 حالة جديدة لمصابين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتعافيها التام من أعراض المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة منذ دخولها المستشفى، وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء 77,937 حالة.
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