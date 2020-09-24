شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تسجل حالتى وفاة و552 إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الكويتية، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا، اليوم الخميس، تأكيد إصابة 552 حالة جديدة، وتسجيل 620 حالة شفاء، وحالتى وفاة، ليصبح إجمالي الإصابات 101.851 حالة، والمتعافين 92.961، و592 حالة وفاة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و961 حالة.

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