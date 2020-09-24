شكرا لقرائتكم خبر عن شفاء 620 حالة مصابة بكورونا فى الكويت.. وارتفاع إجمالى المتعافين لـ92961 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، اليوم الخميس، شفاء 620 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و961 حالة. وأضاف وزير الصحة الكويتي ،في بيان صحفي، أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ620 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.

وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس /الأربعاء/، شفاء 729 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 92 ألفا و341 حالة.

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