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هيئة الطيران العمانية تعلن استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان اليوم الخميس، إن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من .

وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرحلات الداخلية بين العاصمة مسقط ومدينة صلالة ستستأنف أيضا اعتبارا من ذات التاريخ.

 

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