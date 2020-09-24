شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الطيران العمانية تعلن استئناف الرحلات الدولية اعتبارا من أول أكتوبر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت هيئة الطيران المدني العمانية في بيان اليوم الخميس، إن السلطنة ستستأنف الرحلات الدولية المنتظمة اعتبارا من أول أكتوبر وفقا لإجراءات صارمة لحماية البلاد وطواقم الطيران من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت وسائل إعلام رسمية أن الرحلات الداخلية بين العاصمة مسقط ومدينة صلالة ستستأنف أيضا اعتبارا من ذات التاريخ.
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