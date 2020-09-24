العراق يوفر مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا للمشاركين فى زيارة الأربعين

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة العراقية، اليوم الخميس، عن توفير ثلاثة مختبرات متنقلة لإجراء فحوصات كورونا وتوزيع الكمامات على المشاركين في الزيارة الأربعينية، وقال وزير الصحة، حسن التميمي في مؤتمر صحفي، أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إن "الوزارة حرصت كل عام على وضع خطة طبية طارئة للزيارة الأربعينية وكافة الزيارات الدينية"، لافتا إلي أنه تم تشديد ووضع عدد من الإجراءات للوقاية من فيروس كورونا وحماية الزائرين والمواطنين وبالأخص التي ستشهد الزيارة".

وأضاف أنه "تم توفير الدعم والمبالغ اللازمة لدعم الدوائر وتجهيزها باحتياجاتها من الأدوية والمستلزمات الطبية وعدد الوقاية الشخصية وتعزيز كربلاء بالفرق الطبية والصحية، والإسعاف الفوري، وفحوصات الـ PCR ، كما تم توفير ثلاث مختبرات متنقلة لإجراء الفحوصات الخاصة بفيروس كورونا وتوزيع الكمامات على الزائرين والعاملين في المواكب الحسينية".

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وتابع "كما سيتم إجراء المسح الوبائي لعموم العاملين وتحديد المستشفيات الخاصة بالمرضى غير المصابين بالفيروس ومراكز متخصصة أخرى للمصابين بالتنسيق مع دوائر الصحة، ومنع فتح أي مفرزة طبية دون إشراف وموافقة وزارة الصحة منعا لصرف أدوية دون استشارات طبية، فضلا عن التوعية الصحية لعموم المواكب والزائرين من قبل الفرق الإعلامية والصحية".

ودعا التميمي "كافة أبناء الشعب العراقي إلى الالتزام بالإجراءات الوقائية ومنها ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وأيضا المصابين بأمراض مزمنة و مناعية بعدم التوجه للزيارة الأربعينية والاكتفاء بالزيارة عن بعد حفاظا على صحتهم وسلامتهم من الإصابة بفيروس كورونا المستجد".

