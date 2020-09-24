شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تواصل تسجيل معدلات مرتفعة لإصابات كورونا ووفاة حالة واحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع في الإمارات، في إحاطة صحفية حول آخر مستجدات فيروس كورونا اليوم الخميس، استمرار ارتفاع عدد الإصابات لليوم الثالث على التوالي، حيث تم رصد 1002 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات المؤكدة 88.532 ألف حالة، مقابل تعافى 942 ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 77.937، ووفاة حالة واحدة، ليصل إجمالي حالات الوفاة 407 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة الإماراتية، أمس تسجيل 1083 حالة جديدة، ليصبح إجمالي الإصابات المؤكدة 87.530 حالة، مقابل شفاء 970 حالة، ليصل إجمالي الحالات التي تماثلت للشفاء 76.995، كما بلغت حالات الوفاة 406 حالة منذ بدء تفشى الوباء في البلاد.