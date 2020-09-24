«الأرصاد» تنبّه أهالي جازان: توقعات بأمطار رعدية وأتربة مثارة حتى الـ8 مساءً

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جدة - متابعة الخليج 365 - واس: نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة من هطول أمطار رعدية على منطقة جازان مصحوبة بنشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية ، تشمل مدينة جيزان ومحافظات صبيا ، وأبو عريش، و الداير بني مالك ، والريث ، والعارضة ، وفيفا ، وهروب و الأجزاء الساحلية من المنطقة.

وبينت الهيئة أن الحالة ستستمر حتى الساعة الـ 8 مساءً – بمشيئة الله –

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