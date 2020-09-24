وفاة هارولد إيفانز أحد رواد الصحافة العالمية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020

متابعات_ الخليج 365

رحل الصحفي البريطاني الأمريكي السير هارولد إيفانز عن عمر 92 عاما بعد حياة مهنية مفعمة على مدار 70 عاما بالطموح والعمل الجاد عمل خلالها في التحقيقات الاستقصائية وأسس مجلة كما عمل ناشرا للكتب ومؤلفا مما جعل منه أحد أكثر الشخصيات الإعلامية تأثيرا في جيله.



وقالت زوجته تينا براون إنه توفي أمس الأربعاء في نيويورك بأزمة قلبية.

وإيفانز رئيس تحرير سابق لصحيفة صنداي تايمز البريطانية كما كان يعمل صحفيا حرا لرويترز قبيل وفاته، وترك بصمة فريدة في مجال الصحافة الاستقصائية.

فقد دافع هو وفريق العاملين معه عن قضايا إما تعرضت للإهمال أو الإنكار وكشفوا عن انتهاكات لحقوق الإنسان وفضائح سياسية كما أيدوا سياسات تهدف إلى نقاء الهواء.

وكشف واحد من أشهر تحقيقاته عن محنة مئات من الأطفال البريطانيين الذين ولدوا بتشوهات بسبب عقار ثاليدوميد ولم يحصلوا على أي تعويض.

فقد نظم إيفانز حملة على الشركات المصنعة للعقار وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى نيل تعويضات لأسر الأطفال بعد مرور أكثر من عقد.

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وقال في مقابلة مع صحيفة الإندبندنت في 2014 "كل ما حاولت فعله وما أملت في فعله هو تسليط بعض الضوء".

وأضاف "وإذا أدى هذا الضوء إلى نمو حشائش ضارة فعلينا أن نحاول اقتلاعها".

وبعد 14 عاما من العمل في صحيفة صنداي تايمز، أصبح إيفانز رئيس تحرير تايمز أوف لندن بعد وقت قصير من شراء قطب الإعلام روبرت مردوك لهذه الصحيفة في عام 1981. واستقال إيفانز بعد عام واحد بسبب خلاف مع مردوك على استقلال السياسة التحريرية.

وانتقل إيفانز بعد سنوات قليلة إلى الولايات المتحدة مع زوجته وهي صحفية ورئيسة تحرير واستمر زواجهما نحو 40 عاما. وواصل حياته المهنية مؤلفا وناشرا ومحاضرا جامعيا.

وألف عدة منها "القرن الأمريكي" (ذا أميريكان سينشري) في عام 1998 وتتمة له هو كتاب "هم صنعوا أمريكا" (ذاي ميد أمريكا) في 2004 كما ألف قصيدة عن الكتابة الرصينة عنوانها "هل كلامي واضح؟" (دو آي ميك ماي سيلف كلير؟).

وانضم إيفانز إلى رويترز في 2011. وأدار خلال عمله معها حوارات مع صناع الخبر في قطاعي الأعمال والسياسة مثل توني بلير ومارك كيوبان وآل جور وجون كيري وهنري كيسنجر وجيم ماتيس وساتيا ناديلا.

وقال ستيفن جيه. أدلر رئيس تحرير وكالة رويترز "كان هاري إيفانز مصدر إلهام، ليس فقط كصحفي عظيم وإنما كرجل رائع. كان يتمتع بعقل نهم وإصرار هائل ومبادئ رفيعة وقلب معطاء".