إعلام إسرائيلي: نتنياهو يلتقي البرهان قريبا

وأشارت المصادر التي تحدثت إلى تلفزيون I24NEWS الإسرائيلي إلى أن اللقاء سيعقد خلال الفترة القريبة المقبلة، ومن المتوقع أن يتم في أوغندا.

© AP Photo / Hussein Malla

ولفتت المصادر إلى أنه سيتم، يوم السبت المقبل، تدشين "جمعية الصداقة السودانية الإسرائيلية" في قاعة العباسي- شرق مستشفى الزيتونة بالخرطوم في مؤتمر صحفي، إيذانا ببدء عمل الجمعية رسميا في السودان.

وأشارت القناة إلى رفض مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو التعقيب على هذه المعلومات.

ومن جانبها نقلت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مصادر، أن السودان توصّل مع الإدارة الأمريكية إلى اتفاق مشروط حول التطبيع مع إسرائيل، سيعلن عنه خلال أيام.

ووافق السودان على التطبيع مع إسرائيل خلال مباحثات أبوظبي استمرت ثلاثة أيام، أجريت خلاله اتصالات مع الرئيس الأمريكي ومستشاره جاريد كوشنر، بحسب الصحيفة.

وتضمنت الشروط دعما أمريكيا للسودان قدره 7 مليارات دولار، وحذف اسم الخرطوم من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وتحديد دورها في اتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، والتفاوض بين الطرفين على إصدار تشريع يضمن عدم ملاحقة الخرطوم في أي قضايا مستقبلية.

Advertisements

وجاء في بيان مجلس السيادة الانتقالي السوداني، يوم أمس الأربعاء، أن مفاوضات رئيسه الفريق أول عبد الفتاح البرهان مع الجانب الأمريكي "أكدت على تأييد السودان لاتفاقيات السلام العربية - الإسرائيلية، واعتبرتها طريقاً للاستقرار في المنطقة، وحفظاً لحق الفلسطينيين عبر اتفاقية حل الدولتين".

© AP Photo / Ariel Schalit

وقال إن المباحثات "اتسمت بالجدية والصراحة، وناقشت عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتناولت الأوضاع الإقليمية والدولية، وفي مقدمها مستقبل السلام العربي - الإسرائيلي وأثره في حفظ الاستقرار في المنطقة وحفظ حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته وفق حل الدولتين، ودور السودان في تحقيق ذلك السلام".

وبحسب البيان: "ركزت المحادثات على رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وقانون سلام دارفور، والقيود التي تفرضها أمريكا على المواطنين السودانيين بحرمانهم من المشاركة في برنامج الهجرة المنظمة". وستُعرض نتائج مفاوضات أبوظبي على أجهزة السلطة الانتقالية: "لمناقشتها والوصول إلى رؤية مشتركة حول ما تحققه من مصالح وتطلعات سودانية".

وكانت كيلي كرافت، ممثلة الولايات المتحدة الأمريكية في الأمم المتحدة، أكدت أن هناك المزيد من الدول العربية ستنضم لاتفاق السلام مع إسرائيل في الفترة المقبلة.

وأضافت كرافت خلال مقابلة مع قناة "العربية" الإنجليزية: "خطتنا هي جلب المزيد من الدول، والتي سنعلن عنها في وقت قريب جدًا... (ستوقع) دولة واحدة في اليوم أو اليومين المقبلين، نعم نحن متحمسون جدا ونعلم أن الآخرين سيلحقون...".