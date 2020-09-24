الري المصرية تكشف موعد انحسار الفيضان وحجم الخسائر

وقال المهندس محمد السباعي، المتحدث باسم الوزارة الموارد المائية والري، إن الوزارة تستهدف في المقام الأول أمن وحياة المواطنين، وتفادي الأضرار للمواطنين والمنشآت وتقوم بالتنسيق مع الجهات المعنية والمحافظات بشأن مستجدات الفيضانات، بحسب موقع صحيفة "المصري اليوم".

© Sputnik . Ashraf Kamal

وتابع: "بعض الجهات فسرت تحذيراتنا بإخلاء كل القرى المتاخمة للنهر، لكن في حقيقة الأمر المستهدف من التحذيرات والتوجيهات التي تصدر عن الوزارة هم من يتواجدون بطرح النهر".

Advertisements

ولفت السباعي إلى أنه تم تحذير 13 محافظة يمر النيل من خلالها، وأن المحيطين بفرع رشيد ودمياط، هم أكثر المناطق التي يكون فيها تعديات تجعل من المجرى المائي للنيل لا يستوعب كمية المياه التي يتم ضخها.

وقال المتحدث باسم الوزارة إن "الأحداث التي شهدها السودان جعلت الناس تتصور أن هذا من الممكن أن يحدث في مصر، ولكن بمشيئة الله مصر بعيدة عن كل تلك المشاهد، نظرًا لأن المياه يتم حجزها خلف السد العالي".

وأشار السباعي إلى أن خسائر الفيضان في مصر تمثلت فقط في إغراق بعض الزراعات في مناطق طرح النيل، مؤكدا عدم وجود أي خسائر في الأرواح.