سوريا... تعليمات بالسماح بإدخال أي مواطن لا يملك 100 دولار على الحدود

ونشرت صفحة "رئاسة مجلس الوزراء" تأكيد رئيس الوزراء السوري أنه:

"تم إعطاء التعليمات للمنافذ الحدودية بإدخال أي مواطن ليس لديه القدرة على تصريف المئة دولار".

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وأكد عرنوس أنه: "سوف ننظر في قرار تصريف 100 دولار على الحدود بالنسبة للسورين القادمين عندما تسمح الظروف بذلك ومن ليس لديه هذا المبلغ يسمح له بالدخول مباشرة وتم تفويض وزير الداخلية بذلك والدليل على ذلك تم إدخال 24 شخصا لم يكن يملكون هذا المبلغ من دون تكليفهم بأي شيء".

وضجت وسائل التواصل السورية بانتقادات حول القرار الذي أصدرته وزارة المالية بفرض تصريف 100 دولار إلى العملة المحلية (وفق سعر البنك المركزي الذي يقل بنحو 80% عن سعر السوق المتداول) لكل مواطن سوري يدخل البلاد.

بينما علّق آخرون أن البلاد في حالة حصار وأمر طبيعي إذا ساهم المغترب بهذه القيمة من العملة الصعبة لصالح بلاده.