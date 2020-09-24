رسالة من رغد صدام حسين إلى السعودية

وجاءت رسالة رغد إلى السعودية وشعبها للتهنئة بمناسبة الذكرى الـ 90 لليوم الوطني للمملكة. وكتبت رغد صدام حسين على حسابها في "تويتر": "كل عام والسعودية وشعب السعودية العزيز بخير وعز من الله سبحانه". ​واحتلفت السعودية، أمس، بعيدها الوطني الـ 90 الذي يوافق إصدار الملك عبد العزيز آل سعود مرسوم توحيد الحجاز ونجد وملحقاتها، وتسميتها بالمملكة العربية السعودية.

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