شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة عسير» تُعلق على مقطع العمالة الوافدة بمدفن نفايات «أبها» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أكدت أمانة منطقة عسير، اتخاذ إجراءات نظامية بعد انتشار مقطع مصور يوثق وجود عمالة وافدة في مدفن نفايات مدينة أبها.

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وأوضحت أمانة عسير في تغريدة على حسابها بموقع “تويتر” أنه بتوجيه من أمير المنطقة الأمير تركي بن طلال، الخليج 365 أمانة المنطقة متابعة أعمال تحسين مدفن النفايات في مدينة أبها، وتكثيف أعمال الرقابة، بعد تداول مشاهد مصورة عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن عمالة منتشرة في المدفن الواقع شمال مدينة أبها بداية طريق الطائف.

وأشارت الأمانة إلى أنها قامت بتمديد عقد تشغيل مرمى النفايات بمدينة أبها، في الوقت الذي يتم العمل فيه على استئناف الأعمال بمشروع مدفن النفايات المركزي بوادي بن هشبل، بعد إكمال الإجراءات النظامية تمهيدًا لإغلاق الموقع الحالي والانتقال إلى الجديد.

وشدد أنها عملت على زيادة أعمال الدفن اليومي، وتوحيد بوابة الدخول والخروج، وتكثيف الحراسات الأمنية، وتركيب كاميرات المراقبة وربطها بغرفة التحكم.