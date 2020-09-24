شكرا لقرائتكم خبر عن «لا برد إلا بعد الانصراف».. «الزعاق» يتوقع شدة الشتاء في هذا الموعد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: قال عضو الاتحاد العربي للفلك والفضاء، خالد الزعاق: إنه خلال هذه اللحظات تجاوزت الشمس خط الاستواء باتجاه مدار الجدي. وأضاف في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر” أن الرحلة تستمر 90 يومًا وعند وصولها له يكون الشتاء في أقصى حالاته (شدة الشتاء). وتابع أن العامة تقول (لا برد إلا بعد الانصراف)؛ أي لا يأتينا البرد الشديد إلا بعدما تنصرف الشمس من مدار الجدي.

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