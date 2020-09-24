- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الإعلان عن درجة برد قياسية في القطب الشمالي بعد 29 عاما على تسجيلها والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020
متابعات_ الخليج 365
أعلن المعهد الدنماركي للأرصاد الجوية الأربعاء عن مستوى برد قياسي شهدته منطقة غرينلاند قبل حوالى 29 عاما، إذ سجلت الحرارة في 22 ديسمبر 1991 مستوى 69,6 درجة مئوية دون الصفر.
ويأتي هذا الرقم من محطة قياس لا تنتمي إلى الشبكة الاعتيادية لمحطات تسجيل درجات الحرارة، وهو نُبش على يد "محققين مناخيين" قبل أن تؤكده المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، ما يفسر التأخر الكبير في نشره.
وأوضح المعهد الدنماركي أن "المستوى القياسي سُجل على علو 3105 أمتار قرب القمة الطبوغرافية للغطاء الجليدي، في محطة قياس تلقائي تسمى كلينك".
وقال خبير المناخ في المعهد جون كابلين "لقد سُجل عدد كبير من درجات الحرارة القياسية في العقد الأخير، ومن المهم معرفة المستويات القصوى".
وأشار إلى أن "إمكانية تسجيل مستوى برد قياسي جديد تتضاءل لكني لا أستطيع أن أؤكد أننا لن نشهد ذلك أبدا بعد اليوم".
وكان الرقم القياسي السابق في نصف الكرة الشمالي يبلغ 67,8 درجة مئوية دون الصفر، وقد سُجّل في روسيا مرتين في 1892 و1933.
أما أدنى درجة حرارة على الإطلاق في العالم فبلغت 89,2 درجة مئوية دون الصفر. وقد سجلتها محطة فوستوك للأرصاد الجوية في أنتركتيكا في 21 يوليو 1983.
كانت هذه تفاصيل خبر الإعلان عن درجة برد قياسية في القطب الشمالي بعد 29 عاما على تسجيلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.