شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر وكالات أممية: المعلومات المضللة عن كورونا قاتلة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 24 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 حذرت عدة وكالات تابعة للأمم المتحدة أمس الأربعاء من الضرر الذي تحدثه المعلومات المضللة عن فيروس كورونا.

وقالت منظمة الصحة العالمية ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) ووكالات أخرى في بيان مشترك إن "المعلومات المضللة تتسبب في فقدان الأرواح. بدون الثقة المناسبة والمعلومات الصحيحة، لا يتم استخدام الاختبارات التشخيصية ولن تحقق حملات التطعيم (أو الحملات للترويج للقاحات فعالة) أهدافها، وسيستمر الفيروس في الانتشار". Advertisements وقالت الهيئات الأممية إن المعلومات المضللة تضخم خطاب الكراهية وتعزز من خطر اندلاع صراعات وحدوث انتهاكات حقوقية وتهدد آفاق تقدم الديمقراطية. ودعت المنظمات دول العالم إلى وضع وتنفيذ خطط عمل لتعزيز الترويج للمعلومات الدقيقة ومنع انتشار المعلومات الخاطئة.

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