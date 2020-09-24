الفيروس وتحدي القراءة

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رغم جبروت فيروس كورونا الوبائي، وانتشاره السريع في معظم دول العالم، إلا أنه لم ينتصر في الدول التي استعدت له مبكراً وجيداً وحشدت كل طاقاتها لمجابهته، ودولة الإمارات في الطليعة منها، ويكفيها فخراً أنها سارت بالعام الدراسي إلى نهايته بنجاح كبير، عبر نظام التعليم عن بعد، وتطبق في العام الجديد نظام التعليم الهجين، والتجربة قائمة حالياً، وستخضع للتقييم لاحقاً بكل تأكيد.

ويبدو أن النجاحات ستبقى قرين كل نشاط تعليمي أو مبادرة حتى لو تجاوزت الحدود الوطنية إلى الإقليمية والعالمية، فقد انطلقت مؤخراً التصفيات النهائية على مستوى الدول لتحدي القراءة العربي، وتجرى هذه التصفيات افتراضياً عبر تقنية الاتصال بالفيديو من قبل لجان مختصة، بالتزامن مع ارتفاع أعداد المشاركين في هذه الدورة والتي سجلت 21 مليون طالب وطالبة، من 52 دولة عربية وأجنبية.

ويهدف تحدي القراءة العربي، إلى إحداث نهضة تعليمية ومعرفية في الوطن العربي من خلال ترسيخ ثقافة القراءة لدى الأجيال الصاعدة، وتكريس مفهوم القراءة والتعلم المستمر لدى شباب الوطن العربي وأبناء الجاليات العربية المقيمة خارج المنطقة العربية، ولدى متعلمي اللغة العربية أيضاً.

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والنجاح غير المسبوق في حشد هذه الأرقام المليونية تحقق، لإيمان القيادة الحكيمة التي أطلقت تحدي القراءة العربي، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بأهمية القراءة للشباب ودورها في بناء إنسان نوعي قادر على أن يكون عاملاً مهماً وأساسياً في مسيرة البناء والتنمية.

كورونا رغم بشاعتها، لم تمنع ملايين الطلاب الشباب عن الاستجابة للمبادرة القرائية الأكبر عربياً، والمندرجة ضمن مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وخوض التحدي للمرة الخامسة على التوالي تمهيداً لتتويج البطل، بل إن الجميع تحدى الفيروس بهدف الوصول إلى النجاح المنشود.

وسنة تلو الأخرى تزداد أعداد المشاركين، وهو مؤشر على أن المبادرة نجحت في ترسيخ مكانتها كأكبر المبادرات حول العالم، وأكثرها دعماً لثقافة القراءة باللغة العربية.

وللعام الخامس على التوالي، يكبر التحدي بزيادة أعداد المشاركين فيه، فيصنع قصة نجاح إضافية تستهدف الإنسان الشاب الذي يكبر وتتوسع مداركه وترتقي ثقافته بفضل قراءاته التي يفترض أن تتنوع وتكون هادفة وتحمل أفكاراً وقيماً إيجابية، تخدم المجتمع بكل أطيافه.

إن مبادرات ومشاريع دولة الإمارات العربية المتحدة لا تنتهي أو تتوقف، ولا يمكن حتى أن تتباطأ، رغم كل الظروف المحبطة كانتشار كورونا عالمياً، وستبقى منارات خير وبركة لنا وللعالم أجمع بإذن الله.

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