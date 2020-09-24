شكرا لقرائتكم خبر عن مسرح الأطفال.. دراما يتيمة المؤلف والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: علاء الدين محمود

على الرغم من الاهتمام الكبير للدولة بمسرح الطفل، من خلال فعاليات عدة يأتي في مقدمتها «مهرجان الإمارات لمسرح الطفل»، إلا أن هناك دائماً شكوى تتعلق بشح النصوص المسرحية للأطفال، ويرجع البعض ذلك إلى ندرة الكتّاب المختصين في هذا المجال المهم، ويُلاحظ كذلك أن الكثير من هؤلاء الكتّاب هجروا تخصصهم نحو الكتابة في مجالات إبداعية أخرى مثل القصة والرواية والسينما والدراما، ويرى كثيرون أن ذلك ربما يؤثر في الموضوعات المسرحية التي تعرض لهذه الفئة العمرية الحساسة، فالنصوص المقدمة الآن تعود إلى كتّاب لا علاقة لهم بهذا المجال، بالتالي لا يراعي النص الكثير من القيم والضوابط، وما يعقد الوضع أن مسرح الأطفال يتطلب المواكبة والتجديد على مستويي النص والعرض، خاصة في ظل التطور الكبير في التقنيات وطرق العرض.

”الخليج 365”، وضعت أسئلة مسرح الطفل وأزمة النصوص أمام عدد من المسرحيين

المؤلف والممثل جمعة علي، أشار إلى أن هناك استسهالاً كبيراً في عملية الكتابة للأطفال، وهذا أمر مزعج للغاية، حيث درج الكثير من المخرجين على الاستعانة بكتّاب غير متخصصين من أجل إنجاز نص مسرحي للصغار، خاصة في زمن المهرجانات، وهي كتابة تأتي من دون وعي، ولا تهتم كثيراً بما يجب توفره في أدب الطفل، ولكن بالمقابل يوجد عدد من المخرجين والمؤلفين الحقيقيين قدموا الكثير من العروض والمسرحيات الناجحة في مسرح الطفل مثل فيصل الدرمكي، الذي قام بقفزات كبيرة في مجال توظيف التكنولوجيا في مسرح الطفل، وهناك أيضاً جمال سالم، ومرعي الحليان، وعبد الله صالح وغيرهم، هؤلاء لهم تجارب طويلة في هذا المجال، ولكنهم قلة، فلا يوجد حقيقة كتّاب كثر من أصحاب التخصص في هذا الشأن الحساس.

ويرى علي أن هناك نوعاً من التسرع من قبل بعض المخرجين، فالكثير من النصوص العربية المتعلقة بأدب الأطفال، جاهزة ومتوفرة في «الهيئة العربية للمسرح»، لكن لا يوجد بحث من قبل المخرجين، وهذا النوع من الكسل يجعل المخرج يلجأ إلى كاتب غير متخصص.

وأكد أن شح الكتّاب قد أثر بالفعل على المواضيع، فكلما زاد عدد المؤلفين المختصين، صارت هنالك وفرة في المواضيع الهادفة الجيدة التي تتناسب مع الطفل، وكلما تراجع عددهم، انتشرت العروض الخالية من المضامين القيمية التي يجب أن تقدم للصغار.

محاولات شحيحة

الكاتب والممثل عبد الله صالح، أشار إلى وجود محاولات ضئيلة في مجال نصوص مسرح الأطفال، ويلاحظ صالح، وجود نصوص قد تفوز في المهرجان والمسابقات، لكنها لا تواكب روح العصر، وهذا ما دفعه لتقديم كتابة تراعي شروط المعاصرة والتطور تماشياً مع واقع الحياة، على نحو ما فعل في مسرحيتي «حديقة الخير»، و«مدينة الألوان»، فالأفكار في النصوص القديمة لا تتناسب مع الأطفال في الوقت الراهن، لذلك فإن المطلوب هو وجود كتابات جديدة.

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وشدد صالح على أن قلة النصوص الموجهة للأطفال، هي نتيجة طبيعية لندرة الكتاب، فمنهم من اتجه نحو السرد، وهؤلاء ربما وجدوا أن الكتابة في مجال الرواية والقصة أسهل، ولكن هناك محاولات تكافح وتكابد من أجل إنتاج نصوص للأطفال تتناسب مع وعيهم ومع الواقع.

وأوضح صالح، أن ندرة الكتّاب قد أثرت في مشهد مسرح الطفل، وصار هناك بحث عن بديل، لذلك اتجهت الفرق المسرحية نحو النصوص القديمة، أو الاستعانة بالكتابات العربية والعالمية ومعالجتها من أجل إسقاطها على واقع الطفل الإماراتي، إضافة إلى دخول بعض الكتاب الخليجيين إلى الإمارات، والذين أسهموا بالفعل في محاولات سد الفراغ في نصوص أدب الأطفال.

معاناة

المخرج فيصل الدرمكي، قدم الكثير من الأعمال في مجالي المسرح المدرسي والطفل، ويرى أن هناك بالفعل مشكلة ومعاناة كبيرة على مستوى وجود نصوص للأطفال، فالمخرج وربما تكون هنا المشكلة هو نفسه المؤلف، ومعظم المخرجين يقومون بكتابة ما يرد على بالهم وينفذونه على الفور، وهذا من شأنه أن يغيب الكثير من الأفكار والرؤى المفيدة للطفل، ولكن من المتوقع أن تحل مشكلة النصوص خاصة بعد قرار وزارة التربية بتضمين مادة المسرح في المدارس، ما يعني حدوث وفرة في مجال المختصين في شأن الكتابة للأطفال، وهذا الأمر هو بمثابة بذرة للمستقبل من أجل ملء الفراغ الكبير في أدب الأطفال. وحول تركه لمجال الكتابة للأطفال، أكد الدرمكي أنه لم يفعل ذلك من فراغ، بل لوجود الكثير من المشاغل تحول دون المواصلة في هذا الضرب الإبداعي، كما أنه يميل للكتابة في مجال الكبار، وذلك لأن مسرح الطفل حساس جداً فالكثير من المقومات يجب توفرها فيه، لذلك يصعب التصدي له، ليس تهرباً بل حرصاً على ضرورة وجود كتابة حقيقية للأطفال تراعي ثقافتهم ووعيهم.

وذكر الدرمكي أن قلة الكتاب تخلق نقصاً في المواضيع التي تسهم في تشكيل وعي الطفل، ولكن ليس بالضرورة أن تكون الموضوعات التي تقدم من قبل أشخاص غير مختصين سيئة، فالفن نسبي، ويخضع للذوق، فهي تجارب قد تكون ناقصة، ولكن يصعب الحكم عليها.

وعي

من جانبه، أكد المخرج مرعي الحليان، أن المشكلة ليست في ندرة المواضيع في أدب الأطفال، بل في الكتابة التخصصية الواعية، فالكتابة للصغار تجمع بين صفات النص الدرامي المسرحي، ومواصفات الدراما المتخصصة المقدمة للطفل، فمعالجة النصوص الموجهة للصغار، تتطلب مراعاة حدود كثيرة، حتى يأتي العمل مختلفاً في شكله ومضمونه من مسرح الكبار، فصياغة الجملة الحوارية يجب أن تكون مختلفة، وكذلك الأداء التمثيلي، والرؤية الإخراجية، فالنص يحتاج إلى قيم تربوية وجمالية، ومن الضروري مراعاة المرحلة العمرية لكل فئة من فئات الأطفال، فلكل واحدة منها معطيات وأسلوب وأبعاد في الوعي، وهذا يتطلب أن يكون الكاتب على بعض الإلمام بعلم نفس الأطفال، ومواكبة خيالهم، وكذلك معرفة ثقافتهم.

وشدد الحليان على أن الدراما لها تأثيرها الكبير، ولذلك فإن أي خطأ في النص والعرض، قد يهدم مفهوم ما لدى الطفل، لأنه شديد الحساسية في مواضيع التعلم والتقليد، فالكتابة نوع من التربية، وهنا تكمن خطورتها.