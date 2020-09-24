تعاون بين «دبي للثقافة» و«مركز الإحصاء»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”

وقّعت هيئة دبي للثقافة اتفاقية تعاون مشترك مع «مركز دبي للإحصاء»، يوفر المركز من خلالها خدمات تنفيذ الدراسات واستطلاعات الرأي الخاصة بالخدمات التي تقدمها الهيئة وتزويدها بالبيانات الإحصائية التي من شأنها مساعدتها في الارتقاء بتلك الخدمات؛ وذلك في إطار تكامل الجهود، وتعزيز علاقات الشراكة، بما يدعم أهداف رؤية «دبي للثقافة»؛ الرامية إلى تعزيز مكانة دبي مركزاً ثقافياً عالمياً، وحاضنة للإبداع وملتقى للمواهب.

ومثلت «دبي للثقافة» في التوقيع على الاتفاقية هالة بدري، مدير عام الهيئة، بينما وقعها بالنيابة عن مركز دبي للإحصاء، ﻋﺎرف ﻋﺒﻴﺪ اﻟﻤﻬﻴﺮي، اﻟﻤﺪﻳﺮ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬي للمركز.

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وأكدت هالة بدري، أن هذه الاتفاقية تأتي تماشياً مع توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله؛ لتعزيز التعاون المشترك، وتضافر الجهود مع الشركاء في جميع الجهات، وخاصة القطاع الحكومي، مشيرة إلى أن الهيئة تسعى من خلال هذا التعاون إلى الارتقاء بخدماتها، وتحقيق رؤية دبي؛ المتمثلة في تعزيز القطاع الثقافي في الإمارة.

وأضافت بدري: «تشكل البيانات الإحصائية قاعدة قوية للتخطيط وعمليات التنمية ودعم اتخاذ القرار؛ حيث توفر رؤية أفضل وفهماً أعمق للثغرات، وتساعد في تحديد التدابير اللازمة للتطوير».

ومن جهته، قال عارف المهيري: «إن المركز يحرص على تعزيز شراكاته، وتقديم الدعم الإحصائي بمختلف مجالاته الاستشارية والتنفيذية والمعلوماتية لشركائه من المخططين ومتخذي القرار؛ حيث ترتكز عمليات التخطيط والتنمية بشكل رئيسي على جودة المعلومات؛ وأهمها المعلومات الإحصائية، مشيداً بتوجه هيئة الثقافة؛ لتحقيق نقلة نوعية في مجال إحصاءات الثقافة».