العراق... توجيهات جديدة بشأن قرض الـ 50 مليون دينار

وبحسب قناة "السومرية نيوز"، قال المصرف في بيان إنه "وجه فروعه في بغداد والمحافظات بتسهيل إجراءات الحصول على قروض البناء والترميم المقدمة للموظفين والمواطنين".
وأضاف: "قروض البناء في قطعة أرض للموظفين والمواطنين تصل إلى 50 مليون دينار، كذلك فان قروض الترميم وتأهيل الدور السكنية للموظفين تبلغ 50 مليون في حين يتم منح المواطن 30 مليون دينار".
ودعا المصرف المواطنين والموظفين إلى "مراجعة فروع المصرف للاستفادة من هذه الخدمة".
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