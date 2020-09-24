شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يلغى حظر التجول الشامل المطبق منذ فترة لمواجهة فيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قررت اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية في العراق اليوم الخميس، إلغاء حظر التجول الشامل الذي طبق في إطار مكافحة تفشي فيروس كورونا. وفى الساعات الأولى من صباح اليوم، ألغت الحكومة العراقية الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يعتزمون زيارتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، أن "الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم إلغاؤه بسبب انتشار "كوفيدـ19" .