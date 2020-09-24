مستوطنون يجرفون أراضى جنوب نابلس بفلسطين

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جرفت آليات المستوطنين، مساحات من أراضي مواطني قرية جالود جنوب نابلس، وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس - لوكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، اليوم الخميس، إن جرافات تابعة للمستوطنين تقوم بأعمال تجريف لتوسعة مستوطنة "شفوت راحيل" على حساب أراضي قرية جالود في الحوض رقم (13). وأضاف أن أعمال التجريف جاءت عقب يوم واحد من منع الأهالي من شق طرق زراعية واستصلاح أراض في المنطقة، والاستيلاء على جرافة كانت تعمل في المكان.

ومن جانب آخر .. هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم ثلاثة منازل سكنية في قرية كيسان شرق بيت لحم.

وأفاد نائب رئيس مجلس قروي كيسان أحمد غزال لـ"وفا"، بأن قوات الاحتلال اقتحمت منطقة "طينة" شرقا وأغلقتها بشكل محكم، ومنعت المواطنين من الدخول والخروج.

وأشار غزال، إلى أن الاحتلال صعد في الفترة الأخيرة من هجمته الاستيطانية على القرية، بالاستيلاء على مساحات شاسعة من الأراضي، وإيقاف البناء في مدرسة.

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