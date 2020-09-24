شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يلغى تصريح الرحلات الجوية الباكستانية لمواجهة كورونا المستجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألغت الحكومة العراقية الإذن الممنوح للخطوط الجوية الباكستانية الدولية لتسيير رحلات خاصة إلى النجف وبغداد للأشخاص الذين يعتزمون زيارتها ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وذكرت قناة "السومرية نيوز" الإخبارية، اليوم الخميس، أن "الجدول الزمني لعملية الطيران الخاصة من كراتشي ولاهور وإسلام أباد إلى النجف وبغداد قد تم إلغاؤه بسبب انتشار "كوفيدـ19" . وتابعت أن "القرار اتخذته الحكومة العراقية لوقف اندفاع الناس في النجف وكربلاء والحفاظ على التباعد الاجتماعي ".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر العراق يلغى تصريح الرحلات الجوية الباكستانية لمواجهة كورونا المستجد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.