شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تقدم عقار كورونا لـ 17 دولة منها الإمارات والسعودية والكويت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الصندوق الروسى للاستثمار المباشر الاتفاق مع مجموعة "كيم رار" الداوئية على تزويد 17 دولة بعقار أفيفافير، وهو أول عقار مسجل قائم علىFavipiravir فى العالم ضد فيروس كورونا، وأول عقار روسى معتمد لعلاج كوفيد 19.

وأوضح بيان صادر من الصندوق أن عقار أفيفافير وغيره من العقارات المعتمدة علىFavipiravir (وهو نفس مادة الأفيجان) المنتجة فى روسيا وأيضا عقار ريمدسفير المطور فى الولايات المتحدة هما حاليا العقارين الرائدين ضد كوفيد 19 المسجلين عالميا.

وسيتم تسليم عقار أفيفافير لكل من الأرجنتين وبلغاريا والبرازيل وشيلى وكولومبيا والإكوادور والسلفادور وهندوراس والكويت والسعودية وبنما وباراجواى وأوروجواى وصربيا وسلوفاكيا وجنوب أفريقيا والإمارات. وتم تسليم العقار بالفعل لكلا من روسيا البيضاء وبوليفيا وكازاخستان وقرغيزستان وتوركمنتستان وأوزباكستان.

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وفى 29 مايو الماضى، حصل عقار أفيفافير على شهادة تسجيل من وزارة الصحة الروسية بناء على بيانات سريرية شفافية دقيقة وأصبح أول عقار قائم على favipotavir فى العالم لعلاج كوفيد 19.

وبعد خمسة أشهر من التجارب السريرية لهذا العقار بوسيا، تم تأكيد فاعلية مادة الفافيبيرافير ضد عدوى فيروس كورونا المستجد من قبل شركة فوجى فيلم اليابانية.

وأمس الأربعاء، أعلنت الشركة انه وفقا لنتائج المرحلة الثالثة من التجربة السريرية، فإن استخدام 156 مريض لعقار أفيجان القائم على الفافيبيرافير أدى إلى وقت أقصر لحل المشكلة مقارنة بالدواء الوهمى.

وقال كيريل ديميتريف، رئيس صندوق الاستمثار الروسى المباشر، المشرف على تجارب اول لقاح لكورونا فى العالم، إنه عندما تم تسجيل الدواء كأول عقار مضاد لفيروس كورونا فى العالم على أساس فافيبيرافير، كان هناك الكثير من الشكوك حيث كان الناس يتساءلون كيف يمكن لروسيا تسجيله، بينما لم تسجلها لليابان بعد. لكن بعد خمسة اشهر من التجارب السياسية أكدت اليابان الفاعلية السريرية لفافيبيرافير.