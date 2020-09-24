شكرا لقرائتكم خبر عن «الحصيني» يتوقع خريطة الأمطار ونشاط الرياح على مناطق المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
توقع الباحث في الطقس والمناخ، عبد العزيز الحصيني، خريطة الرياح والأمطار المتوقعة اليوم الخميس وليلة الجمعة، بمناطق عدة.
وقال الحصيني في تغريدة على موقع”تويتر”، إنه متوقع هبوب رياح من متوسطة لشبه قوية، مثيرة للغبار من خفيف لمتوسط، على أجزاء من المدينة المنورة وبين القصيم وسدير وشقراء وساجر، وعلى عفيف والدوادمي وشمال الشرقية، والساحل الغربي وأقصى شمال الشمالية.
وأشار الحصيني، إلى أنه متوقع هطول أمطار على مرتفعات جازان وعسير.
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