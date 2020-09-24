شكرا لقرائتكم خبر عن بعد أيام من إطلاقه.. أول مشكلة في نظام « ios 14» الجديد والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

بعد أيام قليلة من إطلاق أبل لنظام التشغيل الجديدios 14ظهرت أول مشكلة في النظام وهي استنزاف عمر بطارية هواتف آيفون بشكل أسرع من المعتاد.

ومع اندفاع عدد كبير من مستخدمي هواتف آيفون لترقية أجهزتهم لنظام التشغيل الجديدios 14لاحظ العديد من المستخدمين مشكلة في عمر البطارية بعد تثبيت النظام.

ونشر أحد مستخدمي تويتر تغريدة قال فيها “عمر البطارية في نظام التشغيل الجديد ليس جيداً”، ورد مستخدم آخر “عمر البطارية منخفض، أوصي بالانتظار حتى إطلاقios 14.2فقد اعتدت أن أستخدم هاتفي طوال اليوم دون الحاجة إلى شحنه مرة أخرى على نظامios 13، أما الآن فأنا بحاجة إلى شحنه مرتين على الأقل“.

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ويقول مستخدم ثالث ” سارعت إلى الترقية إلى نظامios 14الجديد بمجرد إطلاقه يوم 16 سبتمبر (أيلول) الجاري، لقد قمت بشحن الهاتف حتى 35%، وبعد مرور ساعة فقط انخفض الشحن إلى 11%”.

إلا أن الخبراء يعتقدون أن لا داعي للقلق من هذه المشكلة، فعادة ما تستنزف تحديثاتiosالرئيسية البطارية بشكل أسرع خلال الأيام الأولى من الاستخدام، وهناك عدة أسباب لذلك: أولاً، من المحتمل أنك تستخدم هاتفك الذكي بشكل متكرر، حيث يستغرق الأمر بعض الوقت للتعرف على الأدوات والميزات الجديدة، كما أن هناك العديد من الميزات والتطبيقات والإعدادات الجديدة والتي ستؤثر جميعها على عمر البطارية.

ومن المحتمل أنك تقوم أيضاً بتنزيل العديد من التحديثات للبرامج من متجر أبل دون أن تشعر، حيث سارع العديد من المطورين لطرح تحديثات مهمة لبرامجهم للاستفادة من الميزات الجديدة فيios 14.

وحتى لو لم تستخدم هاتفك بعد تنزيل الترقية للنظام الجديد، فمن المحتمل أن يتم استنزاف البطارية بشكل أسرع من المعتاد، ذلك لأن هاتفك الذكي سيعيد فهرسة بياناتك بالكامل، من جهات الاتصال إلى بيانات التطبيقات والعديد من الأشياء الأخرى. ويحدث كل ذلك بعد التحديث، ويمكن أن يستمر الأمر من يوم إلى يومين حتى تعود الأمور إلى طبيعتها، بحسب صحيفة إكسبريس البريطانية.