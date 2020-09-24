فيروس كورونا يضرب مصرف لبنان ويصيب عشرات الموظفين

ونقلت صحيفة "الجمهورية" اللبنانية عن مصادر مطلعة أن هناك نحو 20 إصابة بوباء فيروس كورونا سجلت في مصرف لبنان، بينها إصابة أحد نواب الحاكم الذي استمر على الحضور إلى العمل رغم معرفته بإصابته.
وأشارت المصادر أن حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، خضع لفحص الكشف عن الفيروس والنتيجة ما زالت غير معروفة.
ويشهد لبنان في الآونة الأخيرة ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بفيروس كورونا، بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور وفشل الأحزاب والأطراف السياسية التوصل إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلاد من الانهيار الكامل.
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