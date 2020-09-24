مسؤول لبناني: تباين واضح بين "حزب الله" وعون فيما خص تاليف الحكومة

وقال النائب عون في تصريح، نقلته وكالة "النشرة" اللبنانية: "سبق الملف الحكومي خلافات حول مقاربات ملفات الإصلاح و​الفساد​ لكن الانهيار الحاصل على الصعد كافة لم يترك لنا ترف الأخذ والرد والتعبير عن عدم رضانا عن طريقة مقاربة "​حزب الله​" لهذه الملفات، علماً بأننا مقتنعون بأن دولة سليمة معافاة خالية من الفساد أفضل بكثير للمقاومة".

ونفى عون أن تكون قيادة "الوطني الحر" تخشى ​العقوبات الأمريكية​ ما يجعلها تأخذ مسافة معينة عن الحزب، معتبراً أنه ليس هناك ما تستند إليه ​الإدارة الأمريكية​ لفرض هكذا عقوبات، مشدداً على أن أي قرار في هذا الاتجاه سيكون "مجحفا".

وكانت الخارجية الفرنسية قد صرحت، في وقت سابق، بأن على القوى السياسية اللبنانية أن تختار بين تعافي لبنان أو انهياره.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية أنييس فون دير مول، للصحفيين في إفادة يومية: "في هذه اللحظة الحاسمة من التاريخ اللبناني، تواجه القوى السياسية اللبنانية خيارا بين التعافي وانهيار البلاد. إنها مسؤولية ثقيلة تجاه اللبنانيين".