شكرا لقرائتكم خبر عن طقس الخليج.. رياح نشطة بالسعودية وشديد الحرارة بالكويت ومعتدل بسلطنة عمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد دول لخليج، حالة طقس متباينة، حيث توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة بالسعودية فى تقريرها عن حالة الطقس رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية، وفى الامارات صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً، وفى البحرين حارا ورطبا، والعظمى فى الكويت 45 أما فى سلطنة عمان الكبرى 38 .

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة فى تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم رياحًا نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الرياض، القصيم، المدينة المنورة، مكة المكرمة والأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، كذلك على الطريق الواصل ما بين جدة – جازان، فى حين تكون السماء غائمة جزئيًا قد تتخللها سحب رعدية على أجزاء من مرتفعات جازان، عسير.

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية بسرعة 18-45 كم ساعة، وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج إلى مائج، فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربى شمالية غربية إلى شمالية شرقية بسرعة 12-32كم ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج .

الامارات

وقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا بوجه عام، ورطبا ليلاً وصباح الجمعة على بعض المناطق الساحلية والداخلية مع تشكل الضباب والضباب الخفيف، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة، تنشط أحياناً نهارا.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية وشمالية شرقية 18 - 28 كم س، تصل إلى 38 كم س أحيانا.

الخليج العربى خفيف إلى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 17:43 المد الثانى عند 08:25 ..والجزر الأول عند الساعة 10:47 الجزر الثانى عند الساعة 01:28 .

وبحر عمان خفيف الى متوسط الموج.. فيما سيحدث المد الأول عند 14:11 الثانى عند الساعة 04:42 ..والجزر الاول عند الساعة 09:08 الجزر الثانى عند الساعة 21:35 .

فيما يلى بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى أبوظبى 43 25 95 20 دبى 43 26 90 15 الشارقة 44 22 85 20 عجمان 43 24 85 25 أم القيوين 42 23 85 25 رأس الخيمة 42 22 80 15 الفجيرة 41 28 65 10 العين 42 28 45 10 ليوا 46 22 95 10 الرويس 43 23 90 30 السلع 44 25 85 25 دلما 39 30 85 45 طنب الكبرى 38 29 85 45 طنب الصغرى 38 29 85 45 أبو موسى 38 30 85 45 .

البحرين

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أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون رطبًا ولكنه حار خلال النهار.

الرياح: متقلبة الاتجاه من 5 إلى 10 عقد، لكنها شمالية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار.

ارتفاع الموج: من قدم إلى ثلاث أقدام، درجة الحرارة: العظمى 40 درجة مئوية، والصغرى 28 درجة مئوية.

الرطوبة النسبية: العظمى 85 %، والصغرى 20 %.

الكويت

درجة الحرارة العظمى: 45 °ﻡ

نهارًا

حار والرياح شمالية غربية إلى شمالية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم ساعة .

ليلًا

مائل للحرارة إلى معتدل والرياح متقلبة الإتجاه إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 08 - 28 كم ساعة و تظهر بعض السحب المتفرقة .

سلطنة عمان

سيكون الطقس نهاراً غالباً صافياً وتكون درجة الحرارة العظمى 38°م وهي أقل بـ2°م من يوم أمس. سيكون الطقس ليلاً صافياً وتكون درجة الحرارة الصغرى 25°م وهي مشابهة لليلة أمس.