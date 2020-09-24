صور.. أهالى جدة السعودية يشاركون فى احتفالات اليوم الوطنى الـ90

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك أهالى محافظة جدة فى الاحتفاء بمناسبة اليوم الوطنى الـ 90 للمملكة من خلال حضور العروض الفنية والألعاب النارية التى احتضنتها الواجهة البحرية وعدد من المواقع بالمحافظة إضافة إلى الفعاليات الأخرى المصاحبة ليوم الوطن المخصصة للأسر والأطفال ، بحسب وكالة الانباء السعودية "واس".
وبرزت مظاهر الاحتفاء الكبير من المواطنين والمقيمين بهذه الفعاليات من خلال صور القيادة الرشيدة والأعلام والشعارات الوطنية التى تزينت بها مركباتهم، فيما حرصت العديد من الأسر على مشاركة أطفالهم حب الوطن عبر اللباس الأخضر والشالات وسط أجواء من الفرح بمتابعة ومشاركة العديد من الجهات الحكومية.
وجسد تفاعل الأهالى وابتهاجهم بهذه المناسبة صور التلاحم والحب للوطن وقيادته الرشيدة فى يوم الوطن الذى يستشعر فيه الجميع ما تحقق من منجزات ضخمة فى مختلف المجالات جعلت من بلادنا محط أنظار العديد من الدول وجعلت الجميع يفخر بالانتماء له.
أهالى جدة السعودية يشاركون فى احتفالات اليوم الوطنى الـ90
أهالى جدة السعودية يشاركون فى احتفالات اليوم الوطنى الـ90
أهالى جدة السعودية يشاركون فى احتفالات اليوم الوطنى الـ90
أهالى جدة السعودية يشاركون فى احتفالات اليوم الوطنى الـ90
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