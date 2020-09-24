شكرا لقرائتكم خبر عن «بلدية أضم» تُعلق على مقطع حادث دهس مقيم أثناء عبوره أحد الشوارع والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أصدرت بلدية محافظة أضم بمنطقة مكة المكرمة بياناً للتعليق على مقطع الفيديو المتداول لحـادث مروري، تعرض خلاله أحد المقيمين للدهس أثناء عبوره شارعاً بمركز ربوع العين التابع للمحافظة.

وأوضحت في بيانها الذي نشرته على حسابها بموقع “تويتر”، أنه إشارة إلى المقطع المتداول للحـادث الذي وقع الأحد الماضي ونتج عنه دهس مقيم ووفاته، وتحميل بعض الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي البلدية مسؤولية ذلك، فإنها تود توضيح بعض الأمور حرصاً على إظهار الحقائق وعدم اللبس.

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وأبانت أن الطريق الذي وقع به الحـادث تابع لوزارة النقل وليس تابعاً لها، مؤكدة أنها تدرك أن لدى المواطنين والمقيمين درجة عالية من الوعي والمسؤولية، داعية الجميع لتوخي الحذر في نشر وترويج مثل هذه المعلومات غير الدقيقة التي تستهدف التشكيك في مؤسسات الدولة.

وشددت على أن تداول مثل هذه التغريدات يدخل ضمن الجرائم المعلوماتية التي تستوجب العقاب عبر أجهزة الدولة المعنية، مضيفة أنها تحتفظ بحقها القانوني في ملاحقة كل المسيئين لمواجهتهم وفقاً للنظام.