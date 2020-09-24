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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - Galaxy S20 FE.. هاتف ذكي متميز من سامسونج لعشاق جالاكسي إس

الخميس 24 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة شركة سامسونج للإلكترونيات، اليوم الأربعاء، عن هاتفها الجديد (Galaxy S20 Fan (FE، الذي يُعد أحدث إضافات الشركة إلى عائلة Galaxy S20.



ويُعد Galaxy S20 FE هاتفًا ذكياً متميزاً يشتمل على مجموعة من الابتكارات التي نالت إعجاب عشّاق أجهزة Galaxy.

وفي ظل التحولات التي أحدثها فيروس كوفيد – 19 حول العالم، وتحول عدد كبير من الناس نحو الاعتماد على التكنولوجيا في حياتهم، تطلق سامسونج هاتف Galaxy S20 FE لتزويد المستهلكين حول العالم بتجارب استخدام فريدة من نوعها.

ميزات مختارة

واعتمدت الشركة في تصميم هاتفها الجديد على دمج ميزات مختارة من سلسلة Galaxy S20، مثل ميزة شاشة التمرير Super Smooth، والكاميرا التي تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي، والشريحة المتقدمة وتقنيات الاتصال فائق السرعة والبطارية التي تدوم طوال اليوم إضافة إلى مساحة التخزين القابلة للتوسيع والتصميم الانسيابي الممتاز.

وقال الدكتور تي إم روه، رئيس ومدير قسم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتنقلة في شركة سامسونج للإلكترونيات: "يُعد هاتف Galaxy S20 FE أحدث إضافاتنا إلى عائلة Galaxy S20، وهو مصمم لتقديم ابتكارات هادفة لعدد أكبر من الأشخاص ومنحهم فرصة للقيام بالأشياء التي يحبونها باستخدام أفضل الميزات والتقنيات في منظومة Galaxy".

كاميرا سيلفي مبتكرة

يعد التقاط الصور أو مقاطع الفيديو ومشاركتها أفضل طريقة للتعبير عن أنفسنا في وقتنا الحالي، لهذا السبب يأتي هاتف Galaxy S20 FE مع كاميرا سيلفي مبتكرة بدقة 32 ميجابكسل وكاميرا احترافية تتيح للمستخدمين التقاط صور فائقة الدقة والجودة تستحق المشاركة على الفور.

ومع مستشعرات الصور الكبيرة في Galaxy S20 FE بما في ذلك تقنيتي tetra-binning والمعالجة متعددة الإطارات، يمكن للمستخدمين التقاط صور أكثر دقة وحيوية - حتى في بيئات الإضاءة المنخفضة - بحيث يمكن للمستخدم التقاط الصور بشكل سريع واحترافي، سواء كان ذلك في مطعم خافت الإضاءة أو عند عند المساء.

بالإضافة إلى ذلك، تعمل تقنية التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي على اكتشاف وإزالة أي تشوسش في الحركة ليقترح أفضل اللقطات والصور حتى يتمكن المستخدم من التركيز على قضاء أجمل اللحظات والتقاط أفضل الصور في أي بيئة.

30 ضعفا

وعلى الرغم من أننا قد لا نكون دائماً على مقربة من الحدث، فإن ميزة التكبير / التصغير المتطورة بمعدل 30 ضعفاً في هاتف Galaxy S20 FE تتيح لنا الاقتراب بشكل كبير من الموضوع لالتقاط صور واضحة بأدق التفاصيل.

ولأن تحرير الصور ومقاطع الفيديو ومشاركتها يُعد أمراً مهماً للمعجبين، يسهل هاتف Galaxy S20 FE على المستخدمين إنشاء وتنظيم صور ومقاطع فيديو مذهلة في الوقت الفعلي تماماً مثلما يفعل المحترفون.

6 ألوان نابضة

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ويأتي هاتف Galaxy S20 FE في مجموعة مختارة من ستة ألوان نابضة بالحياة ليعكس أسلوبك الشخصي بما يتناسب مع كل موقف ومظهر وشخصية هذا بالإضافة إلى عناصر تصميم مميزة مستوحاة من أجهزة عائلة Galaxy S20 المريحة والأنيقة والنحيفة.

وتشمل الألوان الأحمر السحابي والبرتقالي السحابي والخزامى السحابي والأخضر السحابي والأزرق السحابي والأبيض السحابي كما أنه يتميز بتأثير ضبابي محكم ممتاز يقلل من بصمات الأصابع واللطخات.

تقنية اتصال فائقة السرعة

تعد الهواتف الذكية عنصراً مهماً في حياة الناس الذين باتوا يتوقعون تجربة هاتف محمول لا حدود لها، لذا قامت سامسونج بتجهيز هاتف Galaxy S20 FE بمعالج متقدم وتقنية اتصال فائقة السرعة من الجيل الخامس لتوفير تجربة اتصال أكثر سلاسة ودون انقطاع قدر الإمكان.

شاشة مسطحة لعشاق يوتيوب والألعاب

ويُعد Galaxy S20 FE الجهاز المثالي للتصوير أو التمرير أو مشاهدة القنوات المفضلة على موقع YouTube، وذلك بفضل شاشة مسطحة FHD + Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة مع معدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

ويضمن الهاتف للمستخدمين مشاهدة مقاطع الفيديو والصور في موقع أنستقرام والاستمتاع بممارسة الألعاب بشكل لم يسبق له مثيل.

ومع قدرات اتصال الجيل الخامس وإمكانية الوصول إلى محتوى ألعاب Xbox Game Pass Ultimate، يقدم الهاتف تجربة ألعاب متقدمة.

صوت مدعوم من AKG

ويمكن لمستخدمي الهاتف الجديد أيضاً الاتصال بسهولة بساعة Galaxy Watch Active2 الذكية لتحديد أهداف اللياقة الخاص بهم أو الاتصال بسماعة Buds Live Galaxy للاستماع إلى قائمة التشغيل المفضلة لديهم قبل الخروج في جولة بدون هاتف.

ويتيح الصوت المدعوم من AKG مع ميزة التكامل مع خدمة الموسيقى الرقمية "سبوتيفاي" للمستخدمين الانتقال فوراً إلى حفلة موسيقية من اختيارك عن طريق تعيين اختصار على هاتف Galaxy S20 FE - كل ما عليك فعله هو اللمس والضغط لمدة ثانية واحدة.

ميزات إضافية

لا يرغب أحد بالقلق حول فقدان الإشارة أو نفاد طاقة البطارية من هاتفه. لهذا السبب زودت سامسونج هاتف Galaxy S20 FE ببطارية تبلغ 4500 مللي أمبير في الساعة، مع ميزة الشحن فائق السرعة وخاصية مشاركة الطاقة لاسلكياً PowerShare، حتى يتمكن المستخدم من الاستمرار في فعل الأشياء التي يحبها دون قلق.

ونظراً إلى أنه لا يمكن لأحد أن يتنبأ بما يمكن أن يواجهه في حياته - خاصة عندما يعيشها إلى أقصى الحدود – فإن هاتف Galaxy S20 FE يأتي مقاوماً للماء والغبار ومتوافقا مع المعيار الدولي IP68.

وفي حال تعرض الهاتف لأي حادث عرضي، فلا داعي للقلق بفضل خدمة الرعاية Samsung Care+ التي تقدم الدعم والصيانة سواء عند تعرض الشاشة للتصدع أو التلف من الماء أو عند حدوث أي مشكلة في البرمجيات أو كان هناك حاجة لاستبدال البطارية.

ولأن التكنولوجيا تتطور دائماً، سيحصل مستخدمو Galaxy أيضاً على ما يصل إلى ثلاثة أجيال من ترقيات نظام التشغيل Android لضمان تحديث هاتف Galaxy S20 FE مع أفضل برمجيات الحماية والميزات الجديدة والمثيرة التي تقدمها سامسونج.