شكرا لقرائتكم خبر عن رفع العلم السعودى من داخل أكبر حوض أسماك احتفالا باليوم الوطنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل مطار الملك عبدالعزيز الدولى فى جدة، باليوم الوطنى السعودى التسعين الذى يصادف تاريخ 23 سبتمبر، برفع العلم السعودى من داخل أكبر حوض أسماك فى مطارات العالم، والذى يبلغ ارتفاع الحوض 14م فيما يبلغ قطره 10م2، كما تبلغ سماكة جدار الحوض الزجاجى 300 ملم، ومكون من 10 قطع، وزن كل قطعة 12 طنا (12000 كجم)، وصنعت الشعاب المرجانية من السيليكون واللاتكس والتى تمثل مرجان البحر الأحمر الحقيقي، بحسب موقع قناة "العربية".

كما أن فى أسفل الحوض، هناك 4 خزانات مختلفة لتدوير وصيانة مياه البحر وتجهيزها قبل استخدامها، ما يساهم فى تقليل استهلاك مياه البحر المستخدمة.

ورفع الغواصون العلم السعودى وأخذوا يستعرضون داخل الحوض مع الأسماك فى مشهد احتفالى وطنى، مما دعا المسافرين إلى توثيق تلك المشاهد التى راجت عبر وسائل التواصل.

يذكر أن الحوض يتسع لمليون ليتر من الماء، وتتشابه المياه فيه مع مياه البحر الحقيقية، وتحدث هذه المحاكاة بسبب إضافة ملح خاص مدعوم بالمواد الكيميائية إلى المياه المفلترة.

Advertisements

ومن ميزات الحوض أنه استوحى تصميمه من بيئة جدة البحرية وتاريخها القديم، كما أنه يحتوى على قرابة 2000 كائن بحرى ويضم 65 من أشهر أنواع أسماك البحر الأحمر، وأهمها (القرش، اللخمة، التريفالي، المونو، التريغر).

ويحاكى نظام الإضاءة دورة اليوم العادية، ويتم التحكم فيه آلياً باستخدام 16 مصباح هالوجين للإضاءة النهارية، و10 مصابيح LED للإضاءة الليلية المشابهة لضوء القمر.

ويستخدم فى الحوض 3 أنظمة للحجر الصحى تعزل الأسماك الجديدة فى أحواض مستقلة لتتأقلم مع البيئة الجديدة، وحتى يتم التأكد من سلامتها قبل إدخالها لحوض السمك.

ويتم ذلك تحت إشراف متخصصين، ويتولى غواص متخصص صيانة الحوض وتغذية الأسماك مرتين فى اليوم، وبعض الأسماك المحددة تتم تغذيتها بشكل مباشر.