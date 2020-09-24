شكرا لقرائتكم خبر عن 352 إصابة بفيروس كورونا بأحد السجون المركزية فى لبنان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن جهاز قوى الأمن الداخلى فى لبنان (الشرطة) اكتشاف 352 حالة إصابة بوباء كورونا بين نزلاء أحد السجون المركزية، إلى جانب 5 حالات إصابة تتوزع على سجنين آخرين، مؤكدا أن جميع السجناء المصابين حالتهم مستقرة ووضعهم الصحى خارج دائرة الخطر.

وذكر جهاز قوى الأمن الداخلى، أن حصيلة الفحوصات المخبرية للكشف عن فيروس كورونا (بى سى آر) والتى أجريت حتى الآن بسجن روميه المركزى (بمحافظة جبل لبنان) بلغت 956 فحصا، أظهرت وجود 352 إصابة و 604 حالات سلبية، وأن 7 حالات أُدخلت المستشفى لتلقى العلاج اللازم، فى حين تحسن وضع حالتين وأعيدا إلى السجن.

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وأشار إلى أن فحوصات الـ بى سى آر أظهرت أيضا وجود 3 حالات إصابة بالفيروس فى سجن زحلة (بمحافظة البقاع) وحالتين فى سجن المقر العام، مشددا على أن قوى الأمن الداخلى تسهل عملية التواصل بين النزلاء المصابين لإبلاغ ذويهم وتمكينهم من الاطمئنان على أوضاع النزلاء الصحية.