شكرا لقرائتكم خبر عن الأردن تسجل وفاتان و363 إصابة كورونا جديدة بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الاردنى الدكتور سعد جابر، عن تسجيل 363 إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الأردن منها 9 خارجية.

وتوزعت الحالات على النحو الاتي: 268 عمان، و4 الكرك، و43 البلقاء، و6 اربد، و26 الزرقاء، وحالة فى معان، وحالة فى عجلون، وحالة فى مادبا، و4 حالات فى المفرق، وتم تسجيل حالتى وفاة، فيما سجلت 98 حالة شفاء.

وأكد جابر وجود توجه لفتح مختبرين مركزيين فى إربد والزرقاء، مشيرا الى أن عدد فحوصات كورونا ارتفعت اليوم بعد ادخال اجهزة فحص جديدة.