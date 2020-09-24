شكرا لقرائتكم خبر عن صندوق النقد الدولى يقر برامج إصلاحات للسودان يهدف للإعفاء من الديون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال صندوق النقد الدولى، إن المجلس التنفيذى للصندوق أقر برنامجا اقتصاديا لأجل 12 شهرا أعده السودان مع سعيه لبناء قدرته على تنفيذ إصلاحات، وهو شرط رئيسى للإعفاء من الديون .

وقالت أنطوانيت ساييه نائبة المدير العام للصندوق إن انتقال السودان إلى حكومة انتقالية منحه "فرصة لإجراء إصلاحات أساسية لمعالجة اختلالات كبرى فى الاقتصاد الكلى والتمهيد لتحقيق نمو شامل".

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وذكرت ساييه أن ديون السودان الخارجية الهائلة والمتأخرات القائمة منذ فترة طويلة ما زالت تحد من قدرته على الاقتراض الخارجى بما فى ذلك من الصندوق، فيما يؤكد ضرورة تعزيز اقتصاده وتنفيذ إصلاحات وتسوية المتأخرات.