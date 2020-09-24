اشتية يشيد بـ"إيجابية" الحوار الفلسطيني في تركيا

رام الله/ لبابة ذوقان/ الخليج 365

أشاد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، مساء الأربعاء، بالأجواء "الإيجابية" في الحوار الجاري منذ يومين في إسطنبول التركية بين حركتي فتح وحماس.

جاء ذلك في بيان لاشتية، وصل الخليج 365 نسخة منه، تعليقا على المحادثات الجارية للتوافق بشأن إجراء الانتخابات الفلسطينية العامة.

وقال إن الحكومة "تتابع باهتمام كبير أجواء الحوار الإيجابية الجارية في إسطنبول، والتي تبعث على الأمل بالوصول إلى النتائج المرجوة بإتمام المصالحة وطي صفحة الانقسام".

وأضاف أنها "مستعدة لتوفير كل متطلبات إنجاح تلك الانتخابات".

واعتبر الانتخابات "بوابة لتجديد الحياة الديمقراطية، وتصليب جدار الوحدة الوطنية ليكون أكثر منعا في مواجهة المخاطر الجدية والوجودية التي تهدد القضية الفلسطينية لأول مرة في تاريخها".

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وبدأت الثلاثاء، سلسلة اجتماعات في تركيا، بين حركتي حماس وفتح لمناقشة الوضع الفلسطيني والترتيب لإجراء انتخابات عامة.

ويترأس وفد حركة فتح، أمين سر اللجنة المركزية للحركة جبريل الرجوب، فيما ترأس وفد حماس نائب رئيس مكتبها السياسي صالح العاروري.

وأجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع عام 2006 وأسفرت عن فوز حركة حماس بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها محمود عباس.

وتشهد الساحة الفلسطينية انقساما منذ يونيو/حزيران 2007، عقب سيطرة "حماس" على غزة، في حين تدير "فتح" الضفة الغربية، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في تحقيق الوحدة.

ويأتي الحراك في وقت يواجه فيه الشعب الفلسطيني تحديات متعددة، تمثلت في "صفقة القرن"، ثم مخطط إسرائيلي لضم نحو ثلث أراضي الضفة الغربية المحتلة، وبعده اتفاقي التطبيع بين الإمارات والبحرين من جهة وإسرائيل من جهة أخرى.

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