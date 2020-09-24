إصابة فلسطينيين اثنين بنيران إسرائيلية بالضفة الغربية

زين خليل/الخليج 365
أصيب فلسطينيان، مساء الأربعاء، بنيران الجيش الإسرائيلي، بدعوى محاولتهما إلقاء زجاجات حارقة على قاعدة عسكرية للجيش وسط الضفة الغربية، وفق إعلام عبري.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية إن القوة الإسرائيلية رصدت فلسطينيين كانا يستعدان لإلقاء زجاجات حارقة على القاعدة الواقعة في منطقة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة.
وأطلقت القوة الإسرائيلية النار على الفلسطينييْن، ما أسفر عن إصابتهما بجروح متوسطة، وفق المصدر ذاته.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.
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