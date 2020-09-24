شكرا لقرائتكم خبر عن أجواء مبهجة.. 10 صور ترصد احتفالات السعوديين باليوم الوطنى الـ 90 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل السعوديون باليوم الوطني الـ 90، الأربعاء، وسط أجواء مبهجة وحفلات غنائية ووطنية على هامش الاحتفالات، حيث زينت الألعاب النارية سماء جدة احتفالا بهذا اليوم، كما احتفى الأطفال في الشوارع برفع الأعلام السعودية، وفق ما أظهرت صورا تداولها رواد مواقع التواصل الاجتماعي.



احتفالات السعوديين باليوم الوطني الـ 90 الأربعاء

كما تزينت شوارع وطرقات وميادين مدينة جدة بالأعلام السعودية والإضاءات الخضراء والإنارات التفاعلية واللوحات الاحتفالية، حيث نشر حساب إمارة منطقة مكة عبر "تويتر" عددا من الصور التى ترصد استعدادات جدة لهذه الفعاليات الوطنية فى المملكة.

وفى إطار الاستعدادات للاحتفالات باليوم الوطنى السعودى الـ90 والذى تنطلق فعالياته فى 23 سبتمبر الجارى تحت شعار «همة حتى القمة» اعتمدت أمانة محافظة جدة الفعاليات المقرر إطلاقها فى الطرق الرئيسية والميادين والمبانى والبوابات وغيرها من المواقع تشمل أعلام الزينة والإضاءة وإطلاق المسابقات وعروض الفروسية والفنون التشكيلية ونشر التهنئة والشعارات على الشاشات واللوحات الإعلانية.



احتفالات السعوديين باليوم الوطني الـ 90

وبحسب صحيفة عكاظ، أوضح وكيل أمين جدة لخدمة المجتمع المهندس عائض بن على الزهرانى، أن سكان وزوار جدة وعلى مدى 3 أيام سيكونون على موعد مع عروض مهارات الفروسية بالزى العربى والراية السعودية فى بوابتى جدة على طريق مكة المكرمة وعلى مدخل طريق المدينة، كما سيجرى توحيد لون البوابتين ومبنى الأمانة الرئيسى ومبانى البلديات باللون الأخضر خلال فترة العروض.

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احتفالات اليوم الوطني السعودي



أطفال السعودية



ألعاب نارية في احتفالات اليوم الوطني السعودي



العلم السعودي



جانب من احتفالات اليوم الوطني السعودي



جانب من الألعاب النارية