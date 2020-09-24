شكرا لقرائتكم خبر عن إرهابى مطلوب يسلم نفسه للسلطات الجزائرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلم إرهابى مطلوب نفسه، للسلطات الجزائرية بولاية ورقلة (شرق)، وقال بيان لوزارة الدفاع الجزائرية، إنه "فى إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود قوات الجيش سلم إرهابى نفسه للسلطات العسكرية بورقلة بالناحية العسكرية الرابعة". وأوضح البيان أن الإرهابى اسمه بن ميلود بشير، المولود فى 27 أبريل 1972 بورقلة، وانضم للجماعات الإرهابية سنة 1997، حيث تم توقيفه وسجنه سنة 2003 حتى 2006، وفى 2009 تم سجنه لمدة سنة بتهمة النصب والاحتيال، وفى سنة 2013 التحق بمنطقة الساحل، حيث عمل فى تجارة السلاح حتى سلم نفسه اليوم.

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